Хвастливый Порошенко обещает вернуть Приднестровье

Президент Украины пообещал Молдавии содействие в восстановлении территориальной целостности государства. Петр Порошенко заявил, что Украина готова помочь вернуть Приднестровье под управление Кишинева.

Украинский лидер встречался с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом и обсуждал с ним возможность двустороннего сотрудничества в области торговли и энергетики. После переговоров Порошенко оставил запись на своей страничке в Twitter.

"Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Республики Молдова", – заявил он.

И сегодня же, 17 июля президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков флагмана украинских ВМС "Гетмана Сагайдачного" с 20-летием международных учений Sea Breeze. Глава государства поднялся на борт корабля и оттуда заявил о стремлении Украины приблизить свой оборонный сектор к стандартам НАТО.

Стоит вспомнить, что "Гетман Сагайдачный" в мае 2017 года вышел из строя из-за поломки сразу после ремонта, а в 2018 году истекает срок его эксплуатации.

Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.

Приднестровская Молдавская республика заявила о своей независимости в сентябре 1990 года на фоне начинающегося распада СССР и "парада суверенитетов". После вооруженного конфликта с Молдавией в 1992 году полностью отделилась от этой страны. Приднестровье активно ведет процесс унификации своего законодательства с российским с целью вхождения в состав России. При этом ПМР не признано ни одним государством-членом ООН.

На территории республики проживают около 500 тысяч человек, официальными языками являются русский, молдавский и украинский. Валюта – приднестровский рубль. В соответствии с соглашением от 1992 года в Приднестровье находится миротворческий контингент Вооруженных сил России, созданный в 1995 году на базе 14-й армии.

В случае, если власти Молдавии и примкнувший к ним Порошенко решат вооруженным путем вернуть Приднестровье, им придется столкнуться с российским миротворческим контингентом. При этом украинский лидер не устает повторять, что он намерен вернуть Крым в состав Украины, заявляя об этом практически на всех международных встречах и переговорах.



