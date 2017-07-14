Порошенко трусливо затыкает рты критикам

В украинском издании "Вести" идут обыски. Люди в масках изымают документы, а работа редакции заблокирована.

В офис медиа-холдинга "Вести" нагрянули с обыском бойцы спецслужб во главе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. На сайте издания, который пока еще работает, ведется прямая текстовая трансляция следственных действий. Видеокадров с места событий нет, так как всем сотрудникам редакции запретили пользоваться телефонами.



Бойцы спецназа в масках, бронежилетах и шлемах подъехали к ТРЦ "Гулливер", где находится редакция, на нескольких бронемашинах, чем напугали жителей украинской столицы.

Вероятно, уже завтра, печатный вариант "Вестей" не выйдет в свет, полагают в редакции. "Мы все понимаем, что эта власть не вечна, и она делает все для того, чтобы быстро поменяться, и нам остается только дождаться и продержаться до осени, а там дальше Порошенко уже объяснят, что "життя багаче", – говорит известный украинский журналист и блогер Руслан Коцаба.

"Свобода слова в Украине официально отменена. Сейчас это танцы на ее костях" – заявила глава медиах-холдинга "Вести Украина" Ольга Семченко. В Национальном союзе журналистов Украины сказали, что обеспокоены действиями силовиков в редакции "Вестей".



Газета "Вести" выходит тиражом в 350 тысяч экземпляров, она часто ставит украинские власти в неудобное положение. В редакции не раз проходили обыски. Раньше в Совете нацбезопасности и обороны объясняли их подозрениями в нелегальном финансировании газеты.





В 2014 году у здания редакции газеты прошел митинг сторонников и противников этого издания, последние требовали закрыть "Вести". Украинские активисты кампании "Не покупай российское!" после Евромайдана регулярно проводят одиночные акции возле пунктов раздачи газеты в Киеве. Они призывают выкидывать газеты в мусор, называя ее "кремлевской пропагандой".

В конце июня 2017 года обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.UA", в результате был задержан главный редактор издания, напоминает РИА Новости. Его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.



