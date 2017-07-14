Евросоюз надругался над мечтами Порошенко

На нынешнем саммите Украина-ЕС Порошенко с трибуны мечтал о проведении следующего саммита в Донецке или России. После такого вдохновляющего начала саммит закончился дипломатическим провалом.

На саммите Украина-ЕС, проходившем в Брюсселе 12-13 июля, президент Украины Петр Порошенко заявил о своем желании следующую подобную встречу провести в Донецке или Ялте (Россия). Председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин уверен, что это желание украинского президента неосуществимо.

"Киев продолжает саботировать минские договорённости, не оставляя, к сожалению, попыток военным способом решить конфликт. Поэтому это просто политическое заявление, которое никак не соотносится с реалиями", – заявил Пушилин в интервью RT. По его словам, такое заявление могло весомо прозвучать еще в 2013 году, но сейчас эти слова выдают недальновидного политика.

В Госдуме считают, что украинский глава глумится. Об этом заявил, например, член комитета по международным делам единоросс Сергей Железняк.

"Глумясь на тему проведения одного из будущих саммитов Украина – ЕС в Крыму или Донбассе, Порошенко прекрасно осознает нереальность того, что говорит, поэтому подобные заявления надо рассматривать как очередную намеренную провокацию против России и народа Донбасса", – прокомментировал депутат. Гораздо ближе к реальности вариант, при котором Россия и ЕС без участия Украины решат ее судьбу, считает парламентарий.

"От радости, что ЕС подписал кабальное для Украины соглашение об ассоциации, у киевского руководителя закружилась голова и ему взбрело покуражиться на тему Крыма и Донбасса", – цитирует предположение Железняка Regnum.

Маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна – ЄС в Донецьку і в Ялті — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июля 2017 г.

Военный журналист Дмитрий Стешин после заявления украинского президента даже явно почуял запах пороха и шум дизельных двигателей советских танков на улицах европейских городов. Как указывает журналист, Порошенко долго благодарил ЕС за "поддержку украинского государства в борьбе против действий России". По мнению журналиста, европейцы на генетическом уровне осознают и понимают, чем именно чревата "борьба против России".

"В зале ощутимо потянуло дизельным выхлопом "ИС-ов" и "тридцатьчетверок" или дымными битвами 19-го века под Балаклавой и Севастополем с "европейской коалицией". Евробюрократы напряглись. Ялта – территория Российской Федерации, которой вполне по силам устроить следующий саммит для Порошенко в схроне у Карпатских гор. Персональный саммит. На котором он будет не просить ЕС продлить санкции против России, а выслать вертолет для эвакуации своей персоны", – пишет Дмитрий Стешин.

По мнению военкора, в Европе давно понимают, что Россия не откажется от Украины и не выпустит ее из круга своего влияния. Рано или поздно, подчеркивает журналист, Украина "вернется домой". Именно поэтому в ответ на задиристые слова украинского президента представители объединенной Европы предпочли обтекаемый ответ: в случае с Украиной речь идет о "десятках лет интеграции".

ЄС з року в рік твердо заявляє про визнання і підтримку прагнень Українського народу до свободи, утвердження спільних європейських цінностей pic.twitter.com/Woh2Uvj6e5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июля 2017 г.

Как ранее уже писали Dni.Ru, Порошенко неоднократно в присутствии лидеров Евросоюза подчеркивал европейские устремления страны. Президент даже предложил составить дорожную карту интеграции Украины в ЕС. Ответа от европейских коллег он и не получил.

Не было и традиционного (даже обязательного) для таких встреч совместного итогового заявления. Украинская сторона настаивала, чтобы в нем прозвучала цитата из преамбулы соглашения об ассоциации: ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако представители Евросоюза были против.

Отсутствие совместной декларации на подобном мероприятии, по правилам европейской дипломатии, является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях, отметили наблюдатели. "Саммит Украина-ЕС закрылся без итогового заявления, вопреки международным дипломатическим нормам", – подчеркивает Дмитрий Стешин.