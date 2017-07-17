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Политика

Отвергнутый Европой Порошенко пошел вразнос

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Rainer Jensen
Провал саммита Украина-ЕС сильно расстроил Петра Порошенко. Хотя Киев и пытается представить итоги форума как очередную "победу", утверждениям властей мало кто верит. Тем более что Порошенко подтверждает неутешительные для Украины выводы своими действиями, начав массированную атаку на оппозиционные СМИ.
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Оппозиционное издание "Вести-Украина" напомнило читателям, какие материалы публиковались в последнее время. В списке разоблачительных статей, к примеру, "Гоп-стоп в погонах: как после обысков силовиков украинцы остаются без денег и телефонов", "Вещдоки на продажу. Силовики наладили бизнес по торговле оружием и антиквариатом" и многие другие такой же направленности. Издание предполагает, что содержание материалов силовиков огорчило – и, видимо, именно поэтому спецслужбы решили заглянуть в гости к журналистам.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"По центру столицы ездят бронетранспортеры, в торговый центр вбегают вооруженные люди в масках, а несколько десятков людей блокируют в одном из офисов и не выпускают наружу. Это – картинки из пятничного Киева. Что случилось – ловят опасных террористов? Нет, всего лишь пришли с обыском в редакцию оппозиционного издания "Вести", – описывает ситуацию портал "Русская весна". На очереди, как предполагают эксперты, второе влиятельное оппозиционное СМИ – "Страна".

Отчего же Порошенко решил "пойти вразнос"? Как отмечают аналитики, ЕС больше ничего не хочет обещать украинскому лидеру. Можно обещать безвизовый режим, выслушивать порошенковские глупости. Но давать еще больше денег, открывать свои рынки для украинских товаров и рабочих рук или открывать сам Евросоюз для нынешней Украины – слишком большая цена за нехитрый труд: создавать, ценой крушения Украины, постоянную проблему для России.

Логика действий властей в Киеве проста: если в ЕС Украину все равно не берут, то внутри страны можно делать все что угодно. Например, отправить БТРы и начать маски-шоу в одном из двух влиятельнейших оппозиционных СМИ – в полной уверенности, что Брюссель, как и раньше, закроет на все глаза.

Однако, как выяснилось, бороться с журналистами даже сложнее, чем с политиками, отмечает издание. Каждый новый бой подтверждает наглость и неадекватность власти, подолгу обсуждается в соцсетях и добавляет киевскому режиму все новых противников. В то же время интеллектуальный уровень Майдана не предполагает другого ответа, кроме применения силы, резюмируют авторы.

Автор: Андрей Евлампиев17 июля 2017, 14:53

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