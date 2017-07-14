Порошенко вспомнил о походах в баню

Президент Украины Петр Порошенко посетовал на то, что целую неделю не мылся. Было это во время его службы в Советской армии.

Глава государства приехал сегодня во Львов на бронетанковый завод. Там, общаясь с работниками оборонного предприятия, Порошенко пожаловался на невыносимые условия службы в Советской армии.

Он рассказал о том, что ходил в баню не чаще, чем раз в неделю, приводит слова Порошенко телеканал "112 Украина". Вспомнил он об этом, говоря о решении построить новые дома для украинских контрактников, в которых военные смогут и отдыхать, и душ принимать. "Когда я проходил службу в армии, нам по уставу запрещалось посещать баню чаще, чем раз в неделю. А на полигонах были каждый день", – сказал глава государства.

По словам Порошенко, контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины уже заключили более 90 тысяч украинцев.

Ничего удивительного в жалобах Порошенко нет – в советское время в армии, действительно, полагался всего лишь один поход в баню для личного состава. Как правило, на помывку солдатам давали не более 20 минут.

Согласно биографии Порошекнко, в 1984 году со второго курса Киевского государственного университета он был призван в Советскую Армию, проходил службу в Казахстане и, по его собственным словам, "принимал участие в боевых действиях". Правда этот факт биографии украинского лидера считается недоказанным. Демобилизовался Порошенко в 1986 году, после чего вернулся в университет на третий курс.