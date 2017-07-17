Соратник Порошенко напал на школьника за критику в Сети

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Паламарчук набросился на школьника. Подросток раскритиковал политика на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел еще 13 июня 2017 года на заседании Гатненского сельсовета, передает Lenta.ru. Во время совещания Александр Паламарчук поинтересовался у присутствовавшего на собрании 16-летнего школьника о мотивах написания в социальной сети Facebook критических постов в его адрес. После этого он неожиданно подошел к подростку и схватил за ухо.

Соратник Петра Порошенко поднял мальчика и сказал, что если он продолжит писать подобные сообщения в социальной сети, то "будет бит". Его точку зрения разделили и остальные члены совета, которые предложили "отбить голову" школьнику. Через некоторое время к подростку подошел брат политика, член исполнительного комитета райсовета Игорь Паламарчук и ударил ладонью по лицу.

После заседания юноша вызвал на место происшествия стражей порядка. Примечательно, что они не приняли у него заявление, объяснив это тем, что он несовершеннолетний. Сотрудники правоохранительных органов посоветовали ему обратиться к медикам, чтобы зафиксировать травмы.

Отметим, что в своей публикации школьник раскритиковал беззаботную жизнь Александра Паламарчука. Подросток написал, что депутат "с подругой, у которой паспорт гражданки России, ездит за границу, в то время как на востоке Украины гибнут воины" за то, чтобы они жили в мире.

Однако после инцидента юноша принес политику извинения, передает "Украинская правда". "Да, признаюсь, я немного перебрал. Поэтому публично перед вами извиняюсь, у меня не было никаких претензий к вашей женщине", – написал он в очередном посте в Facebook.