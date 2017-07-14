Киев объяснил конфуз на саммите

Администрацию Порошенко удивляет внимание прессы к тому, что саммит ЕС завершился без итогового заявления. Ничего страшного не произошло – просто не было консенсуса, заявили в аппарате президента.

Итоговое заявление на завершившемся в Киеве саммите Украина – ЕС не удалось принять из-за того, что стороны не смогли достичь консенсуса. И не стоит обращать на это особое внимание, заявил в телеэфире замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

19-й саммит Украина – ЕС прошел в Киеве 12-13 июля. По его итогам не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Несмотря на то, что Порошенко неоднократно в присутствии лидеров Евросоюза подчеркивал европейские устремления страны, и даже предложил составить дорожную карту интеграции Украины в ЕС, ответа от европейских коллег так и не получил. Глава Европейского совета Дональд Туск лишь отметил, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

"Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание: был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ – это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте соглашения об ассоциации", – пытался объяснить провал саммита в эфире "5 канала" Елисеев.

Как сообщалось, украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы соглашения об ассоциации: ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов. По завершении саммита наблюдатели отметили, что отсутствие совместной декларации на подобном мероприятии, по правилам европейской дипломатии, является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях.