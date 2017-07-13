Ненасытный Порошенко предъявил новые требования ЕС

Петр Порошенко предъявил новые требования к странам Евросоюза. Он призвал ЕС включить в зону внутреннего роуминга и Украину.

Петр Порошенко прокомментировал интеграцию страны в Евросоюз на саммите Украина – ЕС в Киеве, передает "УНН". Он заявил, что преимущества новой политики правительства страны должны почувствовать все граждане, в связи с чем выдвинул ряд требований к европейским коллегам.

"(Мы хотим. – Прим. ред.), чтобы украинский бизнес продолжил завоевание и выход на рынки ЕС. Чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новейшие технологии", – заявил Порошенко. "Чтобы обеспечить рывок в развитии межчеловеческих контактов за счет в том числе, например, и отмены тарифов на роуминг международной телефонной связи", – подчеркнул он.

Глава государства также призвал страны Евросоюза к взаимодействию в самых разных сферах, в частности – в области международного сотрудничества университетов. "Чтобы не было различий, когда украинский студент едет учиться в европейские вузы, поступая или по обмену, и так же студент из стран ЕС", – отметил президент.

При этом Порошенко попытался разжалобить западных коллег. Он заявил, что "ни одна нация не платила такую высокую цену за сближение с Евросоюзом". По его словам, новая власть в Киеве проводила реформы, основанные на методах европейской политики, сообщает "Интерфакс – Украина".

Между тем украинский лидер признал, что нормандский формат переговоров (Россия, Германия, Франция, Украина) является единственным инструментом для решения конфликта в Донбассе. При этом добавил, что Германия и Франция на подобных встречах представляют "не только государства, но весь Европейский союз".

Напомним, в июне 2017 года ЕС отменил внутренний роуминг. Теперь тарифы на услуги мобильной связи должны стать едиными для абонентов на территории всех 28 стран Евросоюза. При этом для жителей государств, не входящих в объединение, расценки не изменятся, передает ТАСС.