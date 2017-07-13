Крым остроумно ответил обиженному Порошенко

В Крыму ответили на обещания, которые Петр Порошенко дал в ходе саммита Украина-ЕС. На полуострове решили подарить украинскому лидеру новую карту мира.

Глава госкомитета правительства республики Крым по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что саммиты Украина–ЕС никогда не будут проходить на полуострове. Он отметил, что Порошенко следует подарить обновленную политическую карту мира, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Новую карту президенту соседней страны следует повесить на самом видном месте, чтобы впредь не забываться", – сказал Смирнов, отметив, что Крым является законной и неотъемлемой частью России, и этот факт уже никто и никогда не сможет оспорить.

По словам чиновника, заявление президента Украины о проведении следующих саммитов с Евросоюзом по полуострове вызвало недоумение у крымчан. "После блокады полуострова киевский режим потерял моральное право вслух говорить о Крыме", – подчеркнул Смирнов.

Как писали Dni.Ru, открывая саммит в Киеве, Порошенко сообщил гостям из Брюсселя, что следующие встречи с ними пройдут в Донецке и в Ялте (то есть в Донбассе и в Крыму) – он в этом ни капли не сомневается. И добавил, что для успешного противостояния России ключевое значение имеет "сохранение единства внутри ЕС по поддержке Украины".

Напомним, что участники саммита Украина – ЕС в Киеве завершат его без одобрения итогового заявления. Киев хотел включить в документ фразу из предисловия к соглашению об ассоциации о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", но представители Евросоюза были против этого.