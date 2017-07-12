Порошенко получил черную метку из Вашингтона

В США начинается расследование возможного вмешательства украинских чиновников в предвыборную кампанию 2016 года. Раньше в Вашингтоне говорили исключительно о российском следе.

На слушаниях в американском Сенате 12 июля обсуждали кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР, его выдвинул президент Дональд Трамп. Рею задавали много вопросов, но ответ на один из них, очевидно, заставил серьезно понервничать украинскую политическую элиту.

Сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать Трампа и его советников, сообщает РИА "Новости Украина".

"Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы? Вы готовы изучить обоснованность этих претензий к Украине?", – спросил сенатор.

"Я согласен с вами. Я буду рад это сделать", – сказал в ответ Рей.

В американском Конгрессе сейчас идут независимые расследования по поводу вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР, руководителя которого Джеймса Коми президент неожиданно уволил в мае 2017 года за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству.

Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что история на слушаниях напомнила о том, что Киев хотел бы забыть. "Это не очень хорошая новость для киевских властей. Поскольку и их публичная позиция, и реальное поведение говорили о том, что киевские власти в период избирательной кампании 2016 года в США полностью поддерживали Хиллари Клинтон", – сказал Зудин.

Украинским властям, очевидно, хотелось бы, чтобы в Белом доме не вспоминали о той старой истории. Но, по словам политолога, Вашингтон уже о ней вспомнил – и, несомненно, напомнит о ней и Киеву.

Надо отметить, что обсуждение в Сенате украинского следа в американских выборах не первый "звоночек" Киеву из Вашингтона. Накануне, 11 июля первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что сотрудничество Национального комитета Демократической партии с Украиной "хорошо задокументировано".

Напомним, что Россия, которую некоторые политики в Штатах обвиняют во вмешательстве в выборный процесс в США, не раз отрицала свою причастность, основываясь, в том числе, и на том, что никаких конкретных доказательств этому никто не предоставил.