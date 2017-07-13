Обиженный Европой Порошенко созрел для похода на Крым
Евросоюзу пора переходить к "активной политике, направленной на возвращение Крыма под контроль украинских властей", уверен Петр Порошенко. Свои пожелания он озвучил после саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве.
Президент Украины убежден, что сегодня созрели все условия для перехода от "стадии непризнания к активной стратегии деоккупации Крымского полуострова". Порошенко сообщил европейцам, что Россия превращает Крым "в остров несвободы, милитаризации и угроз".
Украинский президент в последнее время полон мечтаний и словоохотлив. Так, открывая саммит в Киеве, Порошенко сообщил гостям из Брюсселя, что следующие встречи с ними пройдут в Донецке и в Ялте (то есть в Донбассе и в Крыму) – он в этом ни капли не сомневается. И добавил, что для успешного противостояния России ключевое значение имеет "сохранение единства внутри ЕС по поддержке Украины".
Впрочем, приподнятому настроению Порошенко трудно найти объяснение. Саммит завершился безрезультатно. Представители Украины и Евросоюза не смогли подписать итоговое заявление, пишет "Европейская правда".
По данным издания, украинская сторона хотела, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации: "ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако представители Евросоюза якобы высказались против включения этой строчки. Более того, по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях, утверждает издание.
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