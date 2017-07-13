Обиженный Европой Порошенко созрел для похода на Крым

Петр Порошенко возмущен тем фактом, что Европа до сих пор не вернула Крым Украине. По мнению президента Незалежной, именно Евросоюз должен отобрать полуостров у России. Заявления прозвучали по окончании саммита Украина-ЕС, который завершился безрезультатно.

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