Порошенко поймали на мародерстве

Вымогателем и мародером главу украинского государства назвал сыщик из Нидерландов, который занимается поиском пропавших живописных шедевров. Детектив Артур Бранд опубликовал фотографию, где Порошенко запечатлен рядом с националистом Борисом Гуменюком. Этот персонаж известен тем, что лично руководил разграблением частных коллекций украинских олигархов во время госпереворота.

Бесценные полотна, которые в результате грабежей оказались в руках Гуменюка, мародер предлагал вернуть на их родину – в Нидерланды – за 50 миллионов евро. После продолжительных торгов цену снизил до 5 миллионов, но музей платить вымогателю не стал. Детектив Бранд заявляет, что Петр Порошенко лично прикрывал "творчество" Гуменюка. Сыщик требует, чтобы украинский президент вернул Нидерландам 19 картин.



Breaking: President Poroshenko next to Borys Humeniuk, a criminal who tried to blackmail the Westfries Museum. Give our 19 paintings back! pic.twitter.com/Yb9DDTykcl

Полотна голландских мастеров XVII века и коллекцию серебра украли из музея города Хорн еще в 2005 году. В конце 2015 года разразился скандал: сотрудники музея в Нидерландах публично обвинили бойцов добровольческого батальона ОУН в шантаже и вымогательстве. Сам вымогатель – Борис Гуменюк, тогдашний замкомандира батальона – объяснял, что коллекцию якобы нашли его люди в некоем богатом доме в зоне АТО.

Скандал с картинами вспыхнул очень не вовремя, как раз перед голландским референдумом об ассоциации ЕС с Украиной. В итоге жители Нидерландов проголосовали против, став единственной страной Евросоюза, отказавшейся подписывать соглашение.

See the footage of president Poroshenko partying with the people who stole the paintings of Westfries Museum https://t.co/T07j3nMcZw