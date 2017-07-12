Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко поймали на мародерстве

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Петра Порошенко обвинили в связях с мародерами. Президенту Украины грозит грандиозный международный скандал.
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Вымогателем и мародером главу украинского государства назвал сыщик из Нидерландов, который занимается поиском пропавших живописных шедевров. Детектив Артур Бранд опубликовал фотографию, где Порошенко запечатлен рядом с националистом Борисом Гуменюком. Этот персонаж известен тем, что лично руководил разграблением частных коллекций украинских олигархов во время госпереворота.

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Бесценные полотна, которые в результате грабежей оказались в руках Гуменюка, мародер предлагал вернуть на их родину – в Нидерланды – за 50 миллионов евро. После продолжительных торгов цену снизил до 5 миллионов, но музей платить вымогателю не стал. Детектив Бранд заявляет, что Петр Порошенко лично прикрывал "творчество" Гуменюка. Сыщик требует, чтобы украинский президент вернул Нидерландам 19 картин.

Полотна голландских мастеров XVII века и коллекцию серебра украли из музея города Хорн еще в 2005 году. В конце 2015 года разразился скандал: сотрудники музея в Нидерландах публично обвинили бойцов  добровольческого батальона ОУН в шантаже и вымогательстве. Сам вымогатель – Борис Гуменюк, тогдашний замкомандира батальона – объяснял, что коллекцию якобы нашли его люди в некоем богатом доме в зоне АТО.

Скандал с картинами вспыхнул очень не вовремя, как раз перед голландским референдумом об ассоциации ЕС с Украиной. В итоге жители Нидерландов проголосовали против, став единственной страной Евросоюза, отказавшейся подписывать соглашение.

Надо отметить, что украинскому лидеру выслушивать подобные обвинения в свой адрес не впервой. Эксперты и ранее называли его мародером, подчеркивая, что Порошенко удвоил свое состояние – в то время, как простые украинцы скатились в нищету.

Ранее появились сообщения, что разбогатевший за время президентства Порошенко начал вывозить имущество из страны. Так, в начале марта бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил главу Украины в том, что тот отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями.

Автор: Андрей Евлампиев12 июля 2017, 12:00

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