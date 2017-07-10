Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Киев придумал новую пакость для россиян

Фото: GLOBAL LOOK press
Украина ставит новые препоны для въезжающих на свою территорию россиян. Российские граждане будут обязаны подать властям информацию о своих перемещениях по стране, а также зарегистрироваться по месту проживания.
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Соответствующее поручение в пограничную службу и другие контрольные ведомства направил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он заявил, что это делается исключительно из соображений национальной безопасности. Каждый гражданин России, который намерен посетить Украину, должен будет заранее зарегистрироваться, а также предоставить в МИД все необходимые данные, уточнил Турчинов.

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К началу 2018 года на Украине должна заработать система предварительной электронной регистрации россиян. Фактически речь идет о визовом режиме, но именно такой формулировки власти Незалежной пока избегают.

Кроме этого, Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу страны. Об этом сообщил на заседании СНБО президент Петр Порошенко.

Очевидно, такие провокационные действия Киева не останутся без ответных шагов Москвы. Если это произойдет, то несколько миллионов украинцев не смогут свободно ездить на заработки в Россию, так как на Украине фактически не работает посольство нашей страны. Эксперты полагают, что такое безответственное решение Петра Порошенко ударит прежде всего по гражданам Незалежной.

Автор: Александр Комаров10 июля 2017, 20:34

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