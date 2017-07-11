Порошенко привиделось очередное "поражение Кремля"

Петр Порошенко празднует "поражение Кремля". Проигрыш Москвы, с точки зрения украинского лидера, заключается в решении Совета Евросоюза одобрить соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Украина обязательно будет в семье европейских народов, уверен Петр Порошенко. Европейская семья, по мнению украинского президента – это ЕС и НАТО.

"Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь", – написал Порошенко в Facebook. Политик добавил, что Кремль "потерпел очередное поражение".

11 июля Совет Евросоюза окончательно одобрил соглашение об ассоциации Украина – ЕС. Оно будет активировано с 1 сентября 2017 года. "Это последний этап ратификационного процесса, в рамках которого ЕС и Украина вступают в длительные отношения сотрудничества по всем основным вопросам политического функционирования", – сообщается на сайте Совета.

Порошенко добавил, что 12 июля во время саммита Украина-ЕС в Киеве будут обсуждаться детали предстоящего партнерства, передает Lenta.ru.



Некоторые положения соглашения об ассоциации Киева с ЕС вступили в силу с 1 ноября 2014 года. С 1 января 2016-го действуют пункты, касающиеся создания зоны свободной торговли. А с 1 сентября этого года начнут действовать правила, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и образованию.

Россия тем временем не исключает ответных мер на планы Украины ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для приезжающих в страну россиян. Как заявили в МИДе, поспешных действий не будет – прежде всего в Москве внимательно изучат, что кроется за заявлениями Киева.

Порошенко накануне сообщил о планах ввести биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что контроль коснется в первую очередь граждан России.