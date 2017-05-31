Путин сделал признание о Трампе

Президент России Владимир Путин рассказал французской прессе об отношении к лидеру США Дональду Трампу и ожиданиях насчет нормализации российско-американских отношений. Также он ответил на вопрос о предстоящих в стране в 2018 году президентских выборах.

Визит российского президента в Париж стал для французских журналистов прекрасной возможностью из первых рук узнать, о чем думает Владимир Путин. В частности, они уделили внимание российско-американским контактам, а также отношениям непосредственно между лидерами двух стран.

"Мы ничего и не ждали. Ничего особенного", – ответил политик на вопрос издания Le Figaro об ожиданиях от прихода к власти администрации Дональда Трампа. Однако Москва обращала внимание на его намерения нормализовать российско-американские связи. "Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним", – цитирует главу государства ТАСС.

Теперь нормальному развитию отношений между двумя странами мешает обстановка в США. "На самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, никак не хотят с этим смириться и, к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту под надуманными предлогами", – заявил Путин.

"Мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет"

Отвечая на вопрос о предстоящих в 2018 году выборах президента России, Путин заметил, что пока рано говорить о кандидатах. Все избирательные кампании в стране проходят в строгом соответствии с Конституцией, и президентские выборы исключением не станут, подчеркнул он.

Путин - "Фигаро": Не нужно ничего нагнетать - мифических российских угроз, каких-то "гибридных войн". Сами напридумывали и сами себя пугаете pic.twitter.com/ChMfxl7YBj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2017 г.

Никаких препятствий, помимо существующих законов и ограничений, на пути кандидатов не возникнет. "Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах", – заключил Путин.