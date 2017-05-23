Песков рассказал о предвыборной кампании Путина

Владимир Путин не строит планы на президентскую кампанию 2018 года и не раздумывает об этом. График президента России не претерпел изменений, сообщили в Кремле.

Глава российского государства не начинал кампании по выдвижению его кандидатуры на новый президентский срок. Владимир Путин работает в своем обычном режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", заявил Песков. Пресс-секретарь ответил на вопрос представителей СМИ, которые поинтересовались: возможен ли сценарий, при котором Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Информацию о том, что Владимир Путин может принять участие в президентских выборах 2018 года не от партии "Единая Россия", ранее опубликовала "Газета.ру". Издание ссылалось на некие источники, "близкие к Кремлю", которые добавили, что глава государства примет окончательное решение после сентябрьского голосования в регионах. Однако Песков эти данные не подтвердил.

Пресс-секретарь президента на встрече с журналистами также раскрыл некоторые детали предстоящих переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Визит французского лидера запланирован на 29 мая.

"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе – у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", – цитирует Пескова РИА Новости.

По данным пресс-секретаря, лидеры двух стран намерены также обменяться мнениями по основным "болевым точкам" международной повестки дня – а именно, региональным конфликтам.