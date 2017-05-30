Путин преподал Трампу урок хороших манер

Визит российского президента Владимира Путина в Париж стал одним из самых обсуждаемых международных событий недели. При этом внимание было уделено даже мельчайшим деталям.

В Сети появилось видео посещения Владимиром Путиным Российского духовно-культурного центра в Париже. Запись опубликовал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. "Чем Путин отличается от Трампа", – написал он.

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Российский лидер остановился перед дверями, пропустив вперед спутниц. Пользователи Сети снова восхитились галантностью Путина, который ни на минуту не забывает об этикете.

Кто пройдет первый: чем Путин отличается от Трампа pic.twitter.com/b0Id5U1Hv3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 мая 2017 г.

А вот глава США Дональд Трамп подобной выдержкой похвастаться не может. Журналисты давно заметили, что он забывается и ведет себя чрезвычайно грубо. Например, на саммите стран НАТО американский лидер оттолкнул премьер-министра Черногории, чтобы пройти в первый ряд.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Между тем о манерах российского президента наслышан весь мир. Еще в 2014 году ведущие агентства обсуждали его поступок на саммите АТЭС. Тогда Владимир Путин подал плед озябшей жене председателя КНР Си Цзиньпина.

У вежливых людей вежливый Президент. #Путин галантно подал плед жене Си Цзиньпина, вызвав внимание мировых СМИ. #АТЭС pic.twitter.com/0W1f5srNf7 — Денис Карлов (@Denis_Karlov) 11 ноября 2014 г.

Даже самые строгие критики признают: на всех встречах лидер России безукоризненно соблюдает как регламент, так и негласные правила хороших манер. Его заокеанскому коллеге остается только учиться.