Путин преподал Трампу урок хороших манер

В Сети появилось видео посещения Владимиром Путиным Российского духовно-культурного центра в Париже. Запись опубликовал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. "Чем Путин отличается от Трампа", – написал он.

Российский лидер остановился перед дверями, пропустив вперед спутниц. Пользователи Сети снова восхитились галантностью Путина, который ни на минуту не забывает об этикете.

А вот глава США Дональд Трамп подобной выдержкой похвастаться не может. Журналисты давно заметили, что он забывается и ведет себя чрезвычайно грубо. Например, на саммите стран НАТО американский лидер оттолкнул премьер-министра Черногории, чтобы пройти в первый ряд.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd