Россияне назвали главную заслугу Путина

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел среди жителей России опрос: чего, по их мнению, добился президент страны Владимир Путин. Главным достижением за последний год россияне назвали его твердую политическую позицию и действия на международной арене.

Так заявили 9% опрошенных, а 5% понравились решения главы государства в социальной сфере. Кроме того, к заслугам Путина россияне отнесли присоединение и развитие Крыма, укрепление обороноспособности страны, военную операцию в Сирии, помощь другим государствам и политику по отношению к Украине.

Отметили респонденты и его конкретные выступления и высказывания. При этом не нравятся россиянам низкий уровень жизни людей (7%), недостаточный контроль за соблюдением законов, экономические проблемы и недостаточное внимание к вопросам внутренней политики, передает РИА Новости.



Говоря о деятельности Владимира Путина на посту президента, 63% респондентов заявили, что его работа соответствует их ожиданиям в 2012 году. Противоположную точку зрения имеют 24% опрошенных.

Примечательно, что 32% россиян считают, что серьезные перемены в стране обусловлены деятельностью Владимира Путина. В свою очередь 30% опрошенных заявили, что изменения к лучшему происходят благодаря президенту, а к худшему – по не зависящим от него причинам.

Отметим, Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. Кроме того, 15 мая он отрицательно ответил на вопрос о том, не пришло ли время сообщить, планирует ли он в них участвовать.