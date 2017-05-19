Россияне назвали главную заслугу Путина
Так заявили 9% опрошенных, а 5% понравились решения главы государства в социальной сфере. Кроме того, к заслугам Путина россияне отнесли присоединение и развитие Крыма, укрепление обороноспособности страны, военную операцию в Сирии, помощь другим государствам и политику по отношению к Украине.
Отметили респонденты и его конкретные выступления и
высказывания. При этом не нравятся россиянам низкий уровень жизни людей (7%), недостаточный контроль за соблюдением
законов, экономические проблемы и недостаточное внимание к вопросам внутренней
политики, передает РИА Новости.
Говоря о деятельности Владимира Путина на посту президента, 63% респондентов заявили, что его работа соответствует их ожиданиям в 2012 году. Противоположную точку зрения имеют 24% опрошенных.
Примечательно, что 32% россиян считают, что серьезные перемены в стране обусловлены деятельностью Владимира Путина. В свою очередь 30% опрошенных заявили, что изменения к лучшему происходят благодаря президенту, а к худшему – по не зависящим от него причинам.
Отметим, Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. Кроме того, 15 мая он отрицательно ответил на вопрос о том, не пришло ли время сообщить, планирует ли он в них участвовать.
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