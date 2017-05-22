Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина

Известный своими резкими заявлениями в адрес России американский сенатор Джон Маккейн сделал очередной хамский выпад в сторону Москвы. На этот раз политик позволил себе в крайне грубом и оскорбительном тоне высказаться о главе Министерства иностранных дел Сергее Лаврове.

"Лаврову нечего делать в овальном кабинете", – заявил Маккейн в прямом эфире на телеканале Fox News. Так политик прокомментировал недавний визит главы российского внешнеполитического ведомства в Белый дом и его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Более того, Маккейн позволил себе опуститься до прямых оскорблений, назвав Лаврова "марионеткой бандита и убийцы". После этого он в очередной раз обвинил Россию в якобы бомбардировке мирных граждан в Сирии и уничтожении объектов социальной инфраструктуры на территории этой страны.

В чем причина столь резких заявлений Маккейна, который является далеко не последним человеком среди американского политического истеблишмента, и, по идее, должен тщательно подбирать слова перед каждым публичным выступлением? Dni.Ru решили узнать мнения политологов.

Джон Маккейн – известный русофоб и просто сумасшедший человек, уверен политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. "Его самолет сбили во время войны во Вьетнаме (считается, что это было сделано при участии военных советников из СССР. – Прим.Ред.), после этого он попал в плен, где, по некоторым данным, над ним немного поглумились. Поэтому Маккейн – это глубоко несчастный человек по жизни, который к тому же не отвечает за свои слова", – считает аналитик.

По словам Данилина, все, что говорит американский сенатор, нужно воспринимать через призму его личной катастрофы. "Он бомбил во Вьетнаме мирных граждан, которые не могли ему ничем ответить. Но нашлись те, кто "снял" его с неба. И теперь он вымещает свое фрустрированное эго на тех, кого считает виновником своего падения и поражения", – сказал эксперт.





В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что подобные выражения можно слышать от Маккейна уже далеко не в первый раз. "Он, конечно, представитель истеблишмента, но не "центральной" его части, к тому же нужно понимать, что работает он на ту аудиторию, которая разделяет его взгляды, в том числе в отношении России. Для них и предназначены его резкие заявления", – считает политолог.

В то же время он отметил, что игнорировать его слова, конечно же, не стоит, но подчеркнул, что в таких случаях достаточно реакции Министерства иностранных дел. "Никаких истерик из-за заявлений Маккейна делать точно не стоит", – добавил Салин.

При этом политолог уверен, что резкий тон изречений Маккейна никоим образом не может повлиять на российско-американские отношения, а также сказаться на возможности примирения двух стран и заключения геополитической сделки между Кремлем и Белым домом. "Сейчас стороны готовятся к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, вероятнее всего, состоится в начале июля, прощупывают ситуацию. И подобного рода инциденты никак не могут на это повлиять. Как говорится, собака лает, а караван идет", – подчеркнул аналитик.





Речь Маккейна – это яркий показатель того, как антироссийская истерия и русофобия перехлестывает через всякие разумные и неразумные пределы, отметил в свою очередь эксперт-международник, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Штоль. Аналитик считает, что подобные выражения демонстрируют не только культурный уровень самого сенатора, но и говорят об общем культурном уровне нынешнего американского истеблишмента.

По его словам, столь резкий тон абсолютно недопустим в адрес высокопоставленного лица другого государства, в том числе министра иностранных дел. "Мы должны сделать соответствующие выводы, а МИДу следует отреагировать соответствующим образом", – сказал эксперт.

Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве уже прокомментировали спич Маккейна. Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что сенатор уже давно не вызывает никаких эмоций, кроме жалости. "Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало – яда вырабатывается намного больше", – сказала она в беседе с НСН.

