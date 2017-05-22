Украина готова "отморозить уши" назло Путину

Инициировав визовый режим с Россией, украинская сторона сама себе выроет яму. Москва же не рассматривает введение виз для украинцев, пока соседи не перешли от слов к делу.

"Введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности. Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтом говорить (об этом) было бы неверно. Но всегда все руководствуются принципом взаимности в этой области. Хотя еще раз повторяю, никаких решений на этот счет не принималось", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На Смоленской площади также уже заявляли, что Москва не стремится отгораживаться от Киева, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Украиной виз.

"Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз", – успокоил журналистов Песков в ответ на вопрос о реакции Москвы на возможные недружественные действия Киева.

Киев действует по принципу "отморожу уши назло бабушке". Введение виз, по мнению Кремля, ударит по интересам самих украинцев.

Вопрос введения виз с Россией неоднократно поднимался украинскими законодателями. В 2016 году о необходимости визового режима с парламентской трибуны заявлял спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Тогда его окоротил представитель Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, напомнивший, что в России трудятся тысячи украинцев, которые останутся без средств к существованию в случае введения визового режима.

