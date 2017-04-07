Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю

В итальянском городе Лукка 9-11 апреля пройдет саммит глав внешнеполитических ведомств государств – участников G7. Россия дала понять, что не вернется в клуб стран.

Россия не намерена следовать западной повестке. Такую позицию неоднократно выражал и президент страны Владимир Путин, и глава МИДа Сергей Лавров. Политические элиты считают, что "Большая восьмерка" стала для Москвы историей.

"Россия не вернется в клуб G8. Для обсуждения международных проблем существует другой формат — "Большая двадцатка". Он нас вполне устраивает", – цитируют российский дипломатический источник "Известия". Поддерживает его и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Для России формат "Большой восьмерки" перестал быть интересен, поскольку все решается на саммите G20", – заявил Клинцевич. Однако некоторые политики полагают, что при определенных условиях возвращение возможно.

Впрочем, об этом можно будет говорить после снятия антироссийских санкций и нормализации отношений с Западом. Кроме того, без Москвы "Большой семерке" не решить многие проблемы.

"Запад понимает: вопросы, связанные с борьбой с международным терроризмом и энергетической стабильностью, зависят и от России. Самостоятельно они не могут справиться", – отметил депутат Виктор Водолацкий. "Нас туда затягивают, чтобы заставить снова играть по чужим правилам", – уверен парламентарий.

Встреча G7 будет посвящена вопросам мира и безопасности. Основное внимание на саммите министры уделят проблемам терроризма, ситуации в Ливии, положению в Сирии, соблюдению минских договоренностей и очередному запуску баллистической ракеты КНДР.

Напомним, что в 2014 году G8 преобразовалась в G7. Великобритания, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония с началом украинского кризиса предпочли работать без России.