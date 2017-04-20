За что наказали оскорбившего Путина ведущего

Слова известного американского телеведущего Билла О'Рейли о российском президенте едва ли повлияли на решение о его увольнении. Причиной, скорее всего, стал разразившийся сексуальный скандал, считают американисты.

Поводов для увольнения Билла О'Рейли телеканал Fox News накопил достаточно. Против ведущего были поданы судебные иски. Политического комментатора обвиняют в сексуальных домогательствах. Компании 21 Century Fox пришлось выплатить жертвам любвеобильной телезвезды 13 миллионов долларов – в то время как спонсоры программы О'Рейли отозвали контракты на размещение рекламы.

Позже разразился другой скандал, получивший большую известность в России. Во время интервью с президентом США Дональдом Трампом телеведущий напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил на это глава Белого дома.

Ремарка О'Рейли в адрес Путина вряд ли могла стать причиной увольнения, считает американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Он отметил, что в США не существует как таковой цензуры для журналистов, и высказывания в отношении зарубежных лидеров в малой степени могут сказаться на карьере сотрудников СМИ.

"Они называют это редакционной политикой. Был случай, когда крайне нелицеприятно, например, один из журналистов высказывался в отношении мадам Клинтон. Он врач и при этом телеведущий, и на одном из телеканалов говорил о целом букете заболеваний, который он усматривает в поведении Клинтон. А поскольку американские корпоративные СМИ дружно "легли" под Клинтон, его уволили. Но это касается внутриполитических вопросов. Если бы такие заявления были сделаны тем же журналистом в отношении зарубежного лидера, это вряд ли сказалось бы на его карьере", – считает американист.

В то же время Билл О'Рейли зарвался. "Он действительно зазнался, позволял себе очень многое. И, конечно, иски о домогательствах сыграли здесь роль. В целом его увольнение – это, конечно, большое событие", – сказал Домрин в эфире радио Sputnik.

Того же мнения придерживается и американист Михаил Таратута. "Про Путина кто только что ни говорил и ни писал, поэтому это абсолютно исключено. В последние два года на Fox News происходит очень много скандалов. Даже президенту телекомпании пришлось покинуть пост по этой причине (из-за обвинений в домогательстве). Что-то у них с этим было неладно, несколько женщин обвинили тогда президента, а хозяева Fox News решили, что это самая плохая репутация, надо увольнять. Я думаю, что та же участь постигла О’Райли", - заявил Таратута НСН.

Сам "виновник торжества" назвал решение руководства телеканала "чрезвычайно разочаровывающим". Он заявил, что вынужден завершить работу из-за "совершенно необоснованных требований". По словам О'Рейли, его преследуют только из-за его известности.

О'Рейли вел свою передачу "Фактор О'Рейли" с 1996 года и был "лицом" телеканала. Он поддерживает дружеские отношения с экс-президентом Fox News Роджером Эйлсом, которого также уволили в 2016-м из-за обвинений в домогательствах. Как сообщается, состояние ведущего оценивается в несколько десятков миллионов долларов.