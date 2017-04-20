Оскорбивший Путина журналист с позором уволен

Телеканал Fox News уволил ведущего Билла О'Рейли, оскорбившего президента России Владимира Путина. Причина, по которой журналиста лишили работы, не называется.

"Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News", – сообщили в медиахолдинге 21 Century Fox, которому принадлежит телеканал. Ранее Fox News выплатил 13 миллионов долларов за урегулирование судебных исков, предъявленных бывшими сотрудницами к О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах. При этом спонсоры программы, которую вел Билл, начали отзывать рекламные контракты, пишет газета "Известия".

Напомним, что еще один скандал с участием Билла О'Рейли разразился во время интервью с лидером США Дональдом Трампом. Журналист решил напомнить ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Кремля, и назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

"А что Вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп, подчеркнув, что Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Позже, комментируя этот фрагмент интервью политика телекомпании Fox News, слова Билла О'Рейли повторил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.

В Москве заявили, что считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес Путина и рассчитывают получить извинения. Сотрудник канала Fox News ответил, что подготовит их в течение пяти лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: Кремль готов дождаться 2023 года, чтобы услышать извинения от телеведущего. По его словам, в России ко всем СМИ относятся одинаково и обращаться в суд из-за слов О'Рейли не собираются.