Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал армянского коллегу Сержа Саргсяна не испытывать терпение Баку, выступая с громкими заявлениями, и следить за своими словами. Алиев встречался сегодня, 31 марта, с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских столкновений в зоне карабахского конфликта.

Верховный главнокомандующий заверил своих солдат в том, что если бы Азербайджан хотел провести широкомасштабную операцию во время событий в апреле 2016 года, использовался бы весь военный потенциал страны, включая ракеты и беспилотники. "Если бы мы их использовали, то камня на камне от противника не останется на оккупированных территориях", – сказал Алиев.

Президент Азербайджана также высказал мнение, что Армения не является независимым государством из-за оккупации Нагорного Карабаха.

Поводом для столь жестких заявлений, давно не звучавших из Баку, стал визит Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах. Выступая там 26 марта перед военными, президент Армении заявил, что в случае необходимости он не моргнув глазом отдаст приказ задействовать комплексы "Искандер". Напомним, что они были размещены в Армении в конце 2016 года. Саргсян тогда назвал это вынужденной мерой, которая была призвана сохранить стабильность в регионе.

Эксперты опасаются, что обмен колкостями может привести к очередному витку напряженности вокруг Нагорного Карабаха. В мае 1994 года там был установлен режим прекращения огня. Он не раз нарушался обеими сторонами.

Последнее обострение случилось 2 апреля 2016 года. В зоне карабахского конфликта начались боевые действия с применением авиации и артиллерии, были жертвы с обеих сторон. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения.