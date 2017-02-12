В Германии выбрали президента

Федеральное собрание Германии выбрало нового президента страны. Возглавил государство Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, передает Deutsche Welle. Политик вступит в новую должность 18 марта.

Штайнмайер занимал высокие государственные посты с 2009 года. В 2016 году немецкий политик был председателем ОБСЕ.