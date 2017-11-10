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Политика

Лавров приложил приспешников Трампа

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Министр иностранных дел Сергей Лавров переадресовал вопрос о возможной встрече президентов России и США чиновникам из администрации Трампа. Пока неясно, состоится ли встреча лидеров двух мировых держав на саммите АТЭС во Вьетнаме.
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"Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным. Что на это говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них", – сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальной встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС не будет по причине плотного графика  американского президента. В свою очередь представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления по поводу встречи двух лидеров. По его словам, Путин и Трамп так или иначе пересекутся во Вьетнаме.

Несмотря на то что информация о возможности встречи глав России и США поступает весьма непоследовательная, российские политики все же не исключают, что лидерам двух государств удастся переговорить "на ногах". По крайней мере, об этом сказал помощник президента Юрий Ушаков. "Лидеры будут вместе находиться в одном пространстве", – отметил он.

Тем временем Путин и Трамп уже прибыли во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС. Российский президент пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на встрече прозвучало важное заявление с японской стороны о том, что Токио хотел бы продвинуть работу в направлении заключения мирного договора с Россией.

Дональд Трамп тем временем не приехал на переговоры лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где потенциально мог коротко пообщаться с Владимиром Путиным. США заявлены как участники встречи, однако вместо Трампа на ней присутствовал торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Напомним, что первая встреча президентов России и США прошла на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Официальные переговоры продлились более двух часов вместо запланированных 30 минут. После встречи президент России поделился впечатлениями от своего первого общения тет-а-тет с Дональдом Трампом. Путин назвал своего американского коллегу открытым человеком, чей образ в телевизоре отличается от реальной жизни.

По словам президента, глава США обладает чрезвычайно важными качествами – умеет слушать и живо реагировать на слова собеседника, а не "лепит горбатого", как принято говорить в народе.

На встрече в Гамбурге шла речь об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине, кибербезопасности и ситуации вокруг Корейского полуострова. Дональд Трамп не раз упомянул во время беседы пресловутое вмешательство Кремля в американские выборы, но все же поддержал позицию Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к этому.

Автор: Александр Комаров10 ноября 2017, 14:14

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