Трамп вцепился в руку Путина на саммите
Поговорить президенты не успели и пересеклись только на официальной фотосессии в национальных костюмах. Американский лидер подошел к главе России, пожал ему руку, похлопал по плечу и встал рядом. Путин перекинулся с ним парой фраз.
Встреча состоялась на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава российского государства вышел к церемонии немного раньше и занял место на подиуме для фотографирования. Позднее подошли остальные президенты, присутствовавшие на форуме, а одним из последних появился Трамп, он встал по правую руку от российского президента.
«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2017 г.
Судя по кадрам, Путин с улыбкой выдержал знаменитое рукопожатие американского лидера. Благодаря ему многие политики оказывались в неловкой ситуации. Когда Трамп жал руку, он с силой тянул ее на себя, заставляя своего визави "складываться" на стуле или подходить ближе.
Отметим, это была единственная возможность для глав двух держав обменяться несколькими словами. Американский лидер не участвовал в сессии глав делегаций АТЭС. Кроме того, Трамп не появился на встрече президентов с членами Делового консультативного совета. После церемонии фотографирования все участники саммита отправились в соседний зал на торжественный вечер. Путин и Трамп оказались по разные стороны стола и не смогли продолжить общение.
По традиции саммитов АТЭС, фотографирование лидеров и их супруг происходило в национальной одежде принимающей встречу страны. Главам делегаций предоставили одинаковые для всех традиционные вьетнамские синие рубашки широкого кроя.
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