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Политика

Московские оппозиционеры выписали себе премии

Кадр adm-tver.ru / youtube.com
На сентябрьских муниципальных выборах в Москве в некоторых центральных округах столицы победу одержали кандидаты от оппозиции. В своих блогах и публичных выступлениях они часто говорили о проблеме коррупции и путях ее решения. Себя они позиционировали как кристально честных людей и абсолютных бессребреников, думающих лишь о благополучии горожан. Впрочем, реальность оказалась гораздо более прозаичной.
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Послушаешь оппозиционных теперь уже депутатов, почитаешь то, что они пишут в социальных сетях, и думаешь: золотые люди, честные, неподкупные и чуть ли не святые. О России думают, о столице нашей родины, и вообще, о простых людях заботятся – о нас с вами.

Москва, как известно, город достаточно лояльный к оппозиционерам, кандидаты от таких партий набирают в столице гораздо больше голосов, чем в провинции. Так и получилось на прошедших в сентябре выборах муниципальных депутатов: в нескольких центральных округах города большинство в местных советах получили оппозиционеры.

Так, в самом что ни на есть центральном Тверском округе из 12 депутатов 10 – за депутатами от партии "Яблоко" из группы экс-депутата Максима Каца "Объединенные демократы". Первое заседание обновленного совета состоялось 21 сентября. Ничего особо значимого там не произошло, успели избрать лишь председателя.

Интересные и примечательные вещи произошли во время второго заседания, состоявшегося 28 сентября. Как пишут пользователи Сети, народные избранники выписали себе премии за III квартал. Из столичного бюджета.

Не особо впечатляющие премии – всего лишь 15 тысяч рублей, однако мундепы из группы экс-депутата Каца только начали работать. "Чтобы штаны не спадали", - пишут в группе в социальной сети "ВКонтакте" ЦАО Тверской.

Сообщение со ссылкой на группу "ВК" ЦАО Тверской было размещено в другой популярной социальной сети – Facebook, в тематическом сообществе "Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская". Которая, кстати, в большинстве состоит из тех, кто так или иначе поддерживает оппозиционеров.

И тут началось. Многие комментаторы заявили, что сообщение - это чистой воды фейк, а автора чуть ли не заклеймили лжецом. "За это можно привлечь к суду за клевету. А на пост надо пожаловаться!" – писали одни. Другие предположили, что сообщение о выписанных оппозиционерами самим себе премиях – не что иное, как "психическая атака" с целью устрашения. Якобы многим избравшиеся в совет депутатов Тверского района депутаты приходятся не по нраву.

Другие комментаторы, впрочем, поняв, что документ вполне себе настоящий, поспешили поменять тон своих сообщений на оправдательный. Мол, ничего плохого нет, для хороших людей и денег не жалко. "Соглашусь, любой труд должен быть оплачен", – примерно так пытались оправдать премии новых депутатов состоящие в группе пользователи.

Были и рассудительные комментарии: "Просто ни одного полномочия, за которые выплачена премия, не было реализовано. Акты по капремонту не принимались, потому что не распределялись депутаты по домам, летние кафе не согласовывались (решений на сайте нет) и т.д.", – написал пользователь Бочаров Сергей.

На это отозвался один из депутатов района Тверской Артем Боженов. "Дома таки распределили по депутатам. Правда, не все, а всего два. Больше за 3й квартал, действительно, наш состав ничего не успел. Лично я предлагал Якову (свежеизбранному председателю Совета депутатов Тверского района Якову Якубовичу. Прим.Ред.) все деньги отдать старому составу", – ответил он Бочарову.

А чуть ниже народный избранник продолжил: "А еще нам полагаются бесплатные проездные, а это, на секундочку, 18 200 р. в год. А Якову еще и з/п начисляют. И премию ему мы, я уверен, будем регулярно выписывать". Впрочем, депутату ответили, что все это деньги граждан, а раз так, то народные избранники должны помогать людям. Однако этот голос потонул в поддержке оппозиционных депутатов.

В общем, скучно с новыми народными избранниками-оппозиционерами из группы экс-депутата Каца москвичам точно не будет. Хочется лишь верить, что среди нового депутатского состава московских муниципалитетов есть люди, которые реально хотят пользы для города и его жителей. Ведь именно такими они позиционировали себя во время избирательной кампании.

Автор: Иван Поляков16 октября 2017, 00:30

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