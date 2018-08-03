Известная модель изменила внешность и покончила с собой

В Канаде умер Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy. По информации полиции, мужчина покончил с собой. Ему было 32 года. Рик Дженест прославился благодаря обилию татуировок, которые кардинально изменили его внешность. А еще модель отметилась в клипе известной исполнительницы Леди Гаги Born This Way.