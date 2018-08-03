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Авг. 3, 2018
просмотры: 123

Известная модель изменила внешность и покончила с собой

567

 В Канаде умер Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy. По информации полиции, мужчина покончил с собой. Ему было 32 года. Рик Дженест прославился благодаря обилию татуировок, которые кардинально изменили его внешность. А еще модель отметилась в клипе известной исполнительницы Леди Гаги Born This Way.

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