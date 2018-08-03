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Авг. 3, 2018
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Дети рухнули от вида голых ног Лесниковской

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 4 августа на телеканале "ТВ-3" стартует шоу "Все, кроме обычного". В нем покажут самые передовые иллюзионы нашего времени в исполнении лучших современных фокусников из России, Германии, Казахстана, Украины и других стран, а жюри, в которое вошли певицы Ольга Серябкина и Юлианна Караулова, певец Тимур Родригез, участники шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев и Ольга Картункова, вместе со зрителями попробует понять, как устроены эти трюки. Победитель шоу, автор самого эффектного и сложного фокуса, получит приз в 1 миллион рублей. На презентации проекта побывали популярные артисты и блогеры – Анна Хилькевич, Тимур Родригез, Наташа Королева с семьей. Но подлинный фурор произвела Наталья Лесниковская.

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