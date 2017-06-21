Лохматые подруги знаменитостей

Дата выбрана неспроста. 21 июня в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, а на его базе была создана школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала основанием для праздника.

Существует мнение, что собаки в процессе жизни со своими хозяевами становятся похожими на них. И дело касается даже не внешнего соответствия, но и характера четвероногого друга. Многие знаменитости делятся снимками своих домашних любимцев в социальных сетях. Dni.Ru сделали подборку звездных владельцев собак с их любимыми питомцами.