Беременная Собчак побила Валерию

Сегодня, 21 июня, Международный день йоги, который во всеми мире отмечается уже во второй раз. Оказалось, что среди отечественных знаменитостей масса желающих продемонстрировать растяжку и даже постоять на голове. По мнению блогеров, всех "побила" Ксения Собчак. Когда телеведущая ждала первенца, ее не остановила беременность – она умудрилась встать на голову даже при наличии внушительного живота.
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