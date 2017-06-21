Беременная Собчак побила Валерию

Сегодня, 21 июня, Международный день йоги, который во всеми мире отмечается уже во второй раз. Оказалось, что среди отечественных знаменитостей масса желающих продемонстрировать растяжку и даже постоять на голове. По мнению блогеров, всех "побила" Ксения Собчак. Когда телеведущая ждала первенца, ее не остановила беременность – она умудрилась встать на голову даже при наличии внушительного живота.