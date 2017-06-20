Знаменитые любители селфи

Дословно с английского "селфи" переводится, как "себяшка". Термин приобрел известность в конце 2000-х годов, благодаря появлению камеры в мобильных устройствах. Селфи имеет характерный ракурс в силу того, что выполняется на расстоянии вытянутой руки.
В 2013 году художник Патрик Спеккио совместно с Нью-Йоркским музеем современного искусства организовал выставку, посвященную селфи, в которой зрители использовали предоставленный цифровой фотоаппарат для того, чтобы запечатлеть себя в большом зеркале.
Интересно, что в 2014 году Роспотребнадзор предупредил о возможности передачи вшей в ходе соприкосновения головами в момент селфи.
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