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Июнь 20, 2017
просмотры: 123

Знаменитые любители селфи

567

Дословно с английского "селфи" переводится, как "себяшка". Термин приобрел известность в конце 2000-х годов, благодаря появлению камеры в мобильных устройствах. Селфи имеет характерный ракурс в силу того, что выполняется на расстоянии вытянутой руки. 

В 2013 году художник Патрик Спеккио совместно с Нью-Йоркским музеем современного искусства организовал выставку, посвященную селфи, в которой зрители использовали предоставленный цифровой фотоаппарат для того, чтобы запечатлеть себя в большом зеркале.

Интересно, что в 2014 году Роспотребнадзор предупредил о возможности передачи вшей в ходе соприкосновения головами в момент селфи. 

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