Судзиловская и Кержакова блистали на показе

Пока одни россиянки покоряют Канны, другие блистают на Родине. В роскошных интерьерах Российского Этнографического музея в Санкт-Петербурге прошел показ коллекции Marc Cain сезона Осень-Зима 2017/18. Дефиле открыли модели в образе балерин, виртуозно исполнившие несколько па в Мраморном зале.
Оценить творения всемирно известного модельера пришли актриса Олеся Судзиловская, певицы Шура Кузнецова и Женя Любич, глава благотворительного фонда "Звезды детям" Милана Кержакова и многие другие светские львицы.
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