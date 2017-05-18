Судзиловская и Кержакова блистали на показе

Пока одни россиянки покоряют Канны, другие блистают на Родине. В роскошных интерьерах Российского Этнографического музея в Санкт-Петербурге прошел показ коллекции Marc Cain сезона Осень-Зима 2017/18. Дефиле открыли модели в образе балерин, виртуозно исполнившие несколько па в Мраморном зале.

Оценить творения всемирно известного модельера пришли актриса Олеся Судзиловская, певицы Шура Кузнецова и Женя Любич, глава благотворительного фонда "Звезды детям" Милана Кержакова и многие другие светские львицы.