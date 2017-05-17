Топ-модель показала исподнее на красной дорожке в Каннах

70-й Каннский кинофестиваль успешно открылся парадом красивых женщин, съехавшихся на мероприятие со всех концов света. По красной дорожке прошли звезды кино и модели в откровенных платьях. Манекенщица Белла Хадид в очередной раз оголилась, случайно показав фотографам исподнее. Примечательно, что среди гостей в этом году была царственная Виктория Боня, прибывшая на киносмотр с верной подругой Хофит Голан.
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