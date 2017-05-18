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Май 18, 2017
просмотры: 123

Первый за десять лет триумф "Спартака"

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В Москве 17 мая завершился матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком". После игры столичная команда получила чемпионский кубок.

"Спартаку" не удавалось выиграть лигу в течение десяти лет. Dni.Ru собрали самые яркие фотографии с мероприятия.

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