Первый за десять лет триумф "Спартака"

В Москве 17 мая завершился матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком". После игры столичная команда получила чемпионский кубок.
"Спартаку" не удавалось выиграть лигу в течение десяти лет. Dni.Ru собрали самые яркие фотографии с мероприятия.
Кинофестиваль открылся парадом красивых женщин в откровенных платьях
Однополые семьи все чаще образуются среди звезд
Звезда "Дома-2" знает, чем зацепить публику
Знаменитости посетили концерт Владимира Спивакова
В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля "Drumsfest Russia"
Российские звезды продекламировали стихи поэта
Певица устроила для звездных друзей вечеринку, на которой блистала в прозрачном платье
Помимо фрика на премии BAFTA TV блистали признанные звезды Голливуда в роскошных нарядах
В Америке состоялся престижный конкурс
На ближайший год именно представитель Португалии будет главным голосом континента
Почему у людей с одинаковой группой крови много общего
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
Зрителям не понравился ни вид девушки, ни ее манера
Молодой артист сделал мэтру оскорбительное предложение