Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала главной звездой пре-пати премии "МУЗ-ТВ". На вечеринку она явилась с оголенными плечами и спиной. Платье-камуфляж защитного цвета в сочетании с колготками в крупную черную сеточку смотрелось на телеведущей, а теперь еще и певице, очень вызывающе. Ольга исполнила две песни – половину своего небогатого пока творческого багажа. Она извивалась, приседала, призывно махала руками. Объяснением же этим эротическим танцам простое – Бузова просто устала просыпаться одна и снова мечтает услышать звуки поцелуев.
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