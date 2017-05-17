Открылся 70-й Каннский кинофестиваль

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартовал вечером 17 мая 2017 года на Лазурном берегу. В рамках программы представлены две картины российских режиссеров: "Кроткая" Сергея Лозницы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В рамках Каннского кинофестиваля будет представлено 18 картин, передает агентство "Интерфакс". Оценивать фильмы 28 мая будет профессиональная коллегия жюри, в которую вошли режиссеры Педро Альмодовар и Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французский композитор Габриэль Яред и другие.

Каннский кинофестиваль откроет фильм режиссера Арно Деплешена "Призраки Исмаэля", который будет показан вне конкурсной программы. Картина рассказывает историю 20-летнего режиссера, который пытается найти исчезнувшую возлюбленную. Главные роли в этом фильме исполнили Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель.

Особый интерес для российских зрителей представляет фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин сыграли супружескую пару, потерявшую 12-летнего сына. Примечательно, что съемки картины должны были закончиться еще осенью 2016 года, однако этому помешал ранний снег.

Также Россию на конкурсе представляет документалист Сергей Лозница с экранизацией одноименной повести Федора Достоевского "Кроткая". Режиссер переложил сюжет произведения в современную реальность. В съемках фильмах приняли участие французская, германская, литовская, нидерландская и украинская кинокомпании.

Одним из главных претендентов на Золотую пальмовую ветвь считается София Коппола с новой работой "Роковое искушение", ремейком фильма 1971 года с Клинтом Иствудом в главной роли. На этот раз мужская роль первого плана досталась Колину Фарреллу, а женский актерский состав представляют Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг.

Примечательно, что Николь Кидман и Колин Фаррелл снялись вместе в еще одной картине, представленной в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. При этом греческий режиссер Йоргос Лантимос принципиально не разглашает подробности этого фильма под названием "Убийство священного оленя".

Актрисы Джулианна Мур и Мишель Уильямс сыграли главные роли в экранизации одноименного романа Брайана Селзника Wonderstruck. Режиссером картины стал Тодд Хейнс, известный любителям кино по фильму "Кэрол".

Отметим, что на фестивале также будут представлены несколько работ азиатских кинорежиссеров. В частности, жюри оценит картины японца Наоми Кавасэ ("Hikari") и корейца Пон Чжун Хо ("Окча").