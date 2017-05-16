Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко

Вчера, 15 мая, в театре им. Маяковского состоялся вечер памяти Евгения Евтушенко.Изначально зрители покупали билеты на выступление самого поэта, но в связи с его смертью формат мероприятия был изменен. Со стихами и песнями Евтушенко выступили Александр Ширвиндт, Кристина Орбакайте, Филипп Янковский, Валентин Гафт, Виктор Ерофеев и многие другие.