Сотни детей стали участниками необычного парада

В Москве состоялось торжественное открытие конкурса-фестиваля "Drumsfest Russia" или "Парада ударных инструментов", который в 2017 году отмечает 7-летний юбилей. В этот раз в фестивале принимают участие более 500 талантливых детей.
Исполнители возраста от 9 до 28 лет соревнуются в четырех номинациях: "Соло на оркестровых ударных инструментах", "Классический ансамбль ударных инструментов", "Маршевые ансамбли ударных инструментов с элементами дефиле" и "Духовые оркестры с элементами дефиле".
Российские звезды продекламировали стихи поэта
Певица устроила для звездных друзей вечеринку, на которой блистала в прозрачном платье
Помимо фрика на премии BAFTA TV блистали признанные звезды Голливуда в роскошных нарядах
В Америке состоялся престижный конкурс
На ближайший год именно представитель Португалии будет главным голосом континента
В столице состоялся показ мультфильма "Трио в перьях"
Тара Линн из Канады делится с поклонниками "горячими" снимками
Актриса вышла на сцену в балетной пачке и показала умопомрачительный шпагат
Победительница "Фабрики звезд-5" отмечает юбилей
Российских знаменитостей напугали смертельно опасным монстром
Романа Третьякова поразила алчность подруги
Известный продюсер сделал неожиданное заявление
Народный артист категорически отказался от госпитализации
Профессор осмотрел пострадавшего и назвал его случай странным