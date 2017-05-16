Сотни детей стали участниками необычного парада

В Москве состоялось торжественное открытие конкурса-фестиваля "Drumsfest Russia" или "Парада ударных инструментов", который в 2017 году отмечает 7-летний юбилей. В этот раз в фестивале принимают участие более 500 талантливых детей.

Исполнители возраста от 9 до 28 лет соревнуются в четырех номинациях: "Соло на оркестровых ударных инструментах", "Классический ансамбль ударных инструментов", "Маршевые ансамбли ударных инструментов с элементами дефиле" и "Духовые оркестры с элементами дефиле".