Пошли на крайние меры: звезду сериала "Эпидемия" Исакову лишили работы

Среди работников труппы есть заболевшие COVID-19. Коварная зараза не обошла стороной сотрудников художественно-постановочной группы Театра Пушкина. Спектакль "Вишневый сад", в котором играет звезда сериала "Эпидемия" Виктория Исакова, отменили, другие постановки перенесены на декабрь и январь.
Напомним, 1 сентября Театр имени Пушкин открыл 71-й сезон. На сбор труппы 43-летняя актриса Виктория Исакова пришла вместе с дочерью. Наследнице знаменитости, Варваре, уже шесть лет. Отцом малышки является известный режиссер Юрий Мороз. Кинематографист и актриса поженились в 2003 году. Отец Дарьи Мороз старше избранницы на 20 лет.
Долгое время Виктория Исакова скрывала дочь от общественности. Знаменитость прятала наследницу из-за суеверий.
Как писали "Дни.ру" ранее на крайние меры пришлось пойти руководству Театра имени Ермоловой. Храм Мельпомены на время закрыли. Зрителям, которые уже купили билеты на постановки, вернут деньги. Актриса труппы театра Кристина Асмус на днях сообщила, что подцепила опасную заразу. Знаменитость сейчас проходит лечение дома.
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