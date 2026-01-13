Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи

Январь 2026 года подарил зрителям не только новые ледовые шоу, но и порцию откровений от звезд спорта. Из интервью Алексея Ягудина для Клео.ру, приуроченного к премьере ледового спектакля "Буратино", стало известно, что путь к вершинам Олимпа начинался вовсе не с ковровых дорожек, а с бетонных стен недостроенной квартиры.
Побег в недострой и грезы о верном друге
Рассказывая о новой роли в постановке Ильи Авербуха, Ягудин невольно погрузился в воспоминания о своем ленинградском детстве. Оказывается, задолго до мировых рекордов будущий чемпион совершил самый настоящий побег. В то время как сверстники наслаждались родительской опекой, Алексей мечтал о самостоятельности.
"Помню, как однажды ушел из дома от родителей в строящуюся квартиру, поставил там раскладушку и мечтал там, в том постоянном ремонте, о собственной самостоятельной жизни и собаке", — признается фигурист.
Мальчиком он страстно хотел повзрослеть, чтобы иметь хотя бы какое-то право голоса в раздевалке и принимать решения без оглядки на взрослых. Именно этот бунтарский дух позже помог ему выстоять в самых тяжелых спортивных баталиях.
Сегодня история "Буратино" для Алексея — это не просто сказка, а повод вспомнить легендарный советский фильм, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Ягудин уверен, что мы все в душе остаемся детьми, которые продолжают верить в фокусы и чудо.
Дихлофос, юмор и тараканьи страсти
В новом шоу Ягудин примерил на себя весьма необычный образ — Таракана-рассказчика. После Меркуцио и Тореадора такой поворот стал для многих сюрпризом, но сам артист в восторге от своего амплуа. Он так сильно вжился в роль, что начал подшучивать над зрителями за кулисами.
На вопрос одного молодого человека о родителях Алексей, не моргнув глазом, заявил, что его отец "погиб от дихлофоса". Юмор оценили не все, и фигуристу пришлось поспешно объяснять, что это шутка, добавив: "У тараканов, кстати, тоже есть сердце". По мнению Ягудина, играть для детей — это двойная ответственность, ведь они чувствуют фальшь моментально.
Приказ Тарасовой: как держать форму после сорока
Однако, чтобы выходить на лед в любом возрасте, нужна железная дисциплина. Секрет идеальной формы Ягудина оказался прост и суров. Фигурист признается, что в их семье за рационом строго следит супруга — Татьяна Тотьмянина. Она не дает мужу расслабляться, постоянно напоминая о главном завете их легендарного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой.
"Жена мне постоянно напоминает, что если хочешь выглядеть хорошо, то стоит слушаться заветов нашего любимого тренера... — не жрать!", — откровенничает чемпион.
Семья Ягудиных полностью пересмотрела свое питание, ограничив сладкое не только у себя, но и у дочек. Похоже, это единственный способ сохранить энергию и легкость, чтобы продолжать радовать зрителей.