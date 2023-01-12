Садальский получил тяжелый удар в суровых разборках

Станислав Садальский оказался в центре неприятного скандала. Впереди – суд.

4 января в Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент. Актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко не появилась на сцене заявленного спектакля. Поклонники были в шоке — что случилось с актрисой. За все годы работы она ни разу не срывала постановки. Ответ поспешил дать партнер по сцене Станислав Садальский.

Актер в свойственной себе манере высказался на тему отутствия Кравченко на сцене. Станислав Садальский заявил, что всему виной — алкоголь. Якобы, именно он помутнил рассудок актрисе. Увидев такие оскорбления, Татьяна Кравченко поспешила ответить обидчику.

"Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно", — цитирует слова актрисы информационное агентство URA.RU.

Не остался в стороне и руководитель "Ленкома" Марк Варшавер. По его мнению, такие выходки со стороны Садальского не могут более оставаться безнаказанными. Он наносит оскорбления и театру, и ему лично как физическому лицу. Варшавер намерен подать судебный иск. Вот так за свои слова Станислав Садальский получил тяжелый удар. Неизвестно, как мужчина отреагировал на новости о возможных суровых разборках в суде.