Объявлено об исчезновении прибитой смертью звезды "Сватов" Кравченко

Коллеги забили тревогу из-за пропажи известной российской актрисы.



4 января российская актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко должна была выйти на сцену в Санкт-Петербурга и сыграть в спектакле "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы", но безо всякого предупреждения она не вышла на работу. Вместо нее в спектакле играла другая актриса Зоя Буряк, а сам спектакль играли чуть ли не экспромтом. В итоге зрители покидали зал еще во время представления, разочаровавшись в неудавшейся постановке.

Ходят слухи, что после кончины председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова Татьяна Кравченко резко сдала. По данным МК, у актрисы просто началась глубокая депрессия. Все дело в том, что с Хасбулатовым Кравченко давно и тепло приятельствовала.

Журналист и блогер Станислав Садальский пытался дозвониться до коллеги и поддержать ее, но все было тщетно. Актер предложил даже более радикальные меры – выломать дверь ее квартиры. Ведь пока все гадают, с 69-летней актрисой может случиться страшное! В конце концов ей может быть нужна поддержка. Но коллеги отказались и решили подождать. Пока сама Татьяна Кравченко не вышла на связь с поклонниками и журналистами.