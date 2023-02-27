Спустил миллионы: Пригожин раскрыл крупный долг тяжело больного Носкова

Носков не вернул деньги.

Не так давно знаменитый певец угодил в громкий скандал из-за своего выступления в Перми. Артист появился на сцене в инвалидном кресле, но не смог нормально исполнить свои песни. А потом вовсе спрятался за кулисами, чтобы, видимо, собраться с силами. Однако это не помогло: предприняв еще одну попытку петь, Николай Носков окончательно удалился.

Очевидно, что сейчас у звезды не самый радужный период в жизни. Напомним, что он перенес два инсульта и только после длительного восстановления вернулся к работе. Однако трудности во время концертов и тяжелые последствия проблем со здоровьем, как оказалось, не единственные неурядицы звезды. Еще об одной решил рассказать Иосиф Пригожин.

Знаменитый продюсер открыл тайну: в 90-е он работал с Николаем Носковым и даже спустил на его продвижение миллионы долларов. Именно он оплачивал запись песен и съемку клипов, однако желаемого результата добиться не получилось. В итоге сотрудничество с музыкантом вылилось в крупные убытки, которые Иосифу Пригожину экс-подопечный не возместил.

"Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье", – раскрыл крупный долг певца продюсер. При этом супруг Валерии не стал требовать возвращения этих денег и уж тем более держать зла. Судя по всему, он закрыл глаза на это на фоне тяжелой болезни Николая Носкова.