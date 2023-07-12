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Среда 12 июля

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"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек
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Заслуженный артист России шокирует видом на публике. Николай Носков стал совсем другим.

В 2017 году популярный российский музыкант перенес инсульт и операцию. Тяжкий удар по здоровью вынудил его пересесть в инвалидное кресло. Поначалу ослабленный и больной Николай Носков у многих вызывал жалость, но затем в глазах публики певец стал едва ли не героем.

Вопреки всем обстоятельствам исполнитель хита "Это здорово" продолжил давать концерты. Он гастролирует по стране и собирает большие залы, полностью отдаваясь творчеству. Николай Носков — человек воли. Железная сила духа не дает ему забросить дело всей жизни и, разумеется, любимых зрителей.

"Его на многих концертах вывозят на коляске. Он встает с палочкой и пересаживается в кресло", — заявил Пятому каналу партнер музыканта IVAN. Порой сраженный инсультом Николай Носков пробивает до мурашек: встает и с ровной спиной идет к своей публике. В эти мгновения зрители тоже поднимаются с мест, не скрывая восторга.

Выяснилось, что Николай Носков властный человек и жестко командует на репетициях. Для себя артист ставит важные задачи и настойчиво добивается желаемого вплоть до мелочей. Болезнь — не повод опускать руки, ведь Николай Носков чувствует необходимость выступать.

12 июля 2023, 16:49
Николай Носков. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan

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