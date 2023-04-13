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Четверг 13 апреля

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"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами

"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами
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Актер Милош Бикович предался страсти у всех на виду.

Сербский мачо и по совместительству звезда фильма "Холоп" Милош Бикович вывел в свет молодую избранницу. Новой фавортикой артиста стала 25-летняя модель Ивана Малич. Парочка заявилась на премьере фильма "Вызов" и охотно позировала фотографам на красной дорожке.

Всем своим видом Милош Бикович подчеркивает удовлетворенность симпатичной особой, которая составляет ему компанию. Актер горячо ласкает девушку на публике своими объятиями, несмотря на яркие вспышки камер с разных сторон.

Поклонники гадают: неужели на этот раз звезда все-таки женится? Ранее актер крутил романы с российской моделью Александрой Лусс, коллегой Аглаей Тарасовой, соотечественницей Барбарой Таталович и танцовщицей Ариной Волошиной. Однако вступить в законный брак Милош Бикович ни разу не решился.

В целом, артиста можно понять — он вовсю занят саморазвитием, карьерой и сбычей мечт. Одной из них стал выход фильма "Вызов".

Бикович в интервью Пятому каналу подчеркнул, что после такого триумфа ему сложно представить перспективы в своей жизни. "Эх, Милош, а как же свадьба?" — судачат поклонники на просторах Сети.

"После такой премьеры нужно хорошо подумать, какой шаг можно сделать дальше. Потому что иногда есть такие события в жизни, которые выходят за грани мечты", — высказался 35-летний холостяк Милош Бикович.

13 апреля 2023, 17:50
Милош Бикович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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