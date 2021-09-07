Милош Бикович сообщил о желании жениться: пора заводить детей

Актер Милош Бикович созрел для ответственного шага.

Звезда сериалов "Магомаев" и "Отель Элеон" Милош Бикович в свежем интервью признался, что задумался о создании семьи. По словам 33-летнего актера, он уже достиг того возраста, когда пора жениться и заводить детей.

Артист думает приобрести большой дом за городом. Милош считает, что малыши должны расти на природе и дышать свежим воздухом. Сам Бикович с большим удовольствием трудился бы на собственном участке – он любит возиться с растениями, работать руками. Кроме того, звезда экрана обожает готовить и баловать близких вкусными блюдами.

Сейчас сердце Биковича абсолютно свободно. Артист находится в поиске второй половинки, но плотный съемочный график усложняет ему задачу. По словам Милоша, 28 дней в месяц у него рабочие. Раньше артист любил ходить на тусовки, однако теперь на это совсем нет времени.

Звезда сериала "Отель Элеон" не отрицает, что в холостой жизни есть свои плюсы. Например, пропадая на съемках он не чувствует себя виноватым и напряженным.

Милош Бикович понимает, что после женитьбы окажется перед сложным выбором – между семьей и карьерой. Артист считает, что в итоге в приоритете будут жена и дети.

Также Милош Бикович рассказал, каких девушек считает привлекательными. По словам знаменитости, по-настоящему влюбленный человек видит не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Бикович обращает внимание на дам, умеющих создать "творческую атмосферу", стремящихся к знаниям и переменам. Милошу важно, чтобы с избранницей было интересно общаться.