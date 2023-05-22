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Понедельник 22 мая

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"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью

"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью
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Вдова Олега Табакова Марина Зудина появилась на мероприятии в компании 17-летней дочери.

Фестиваль искусств "Черешневый лес" проходит в столице России уже в 23-й раз и традиционно собирает вокруг себя все сливки общества. Вот и накануне на экологической акции, в ходе которой знаменитости высадили саженцы сирени и черешни, была замечена вдова Олега Табакова Марина Зудина.

Вышла в свет актриса не в одиночестве, а с дочерью Марией Табаковой, которой буквально только что исполнилось 17 лет. Юная леди выбрала для себя стильный образ с длинным пальто и завершила образ такой же панамой, как и у своей родительницы.

Подписчики Марины Зудиной не смогли не отметить и то, какой интересный образ ее дочь подобрала для себя и то, какой статной стала девушка. Уверены многие в том, что впереди ее ждет блестящее будущее, возможно даже карьера модели или актрисы. Отметила публика и то, в какую красавицу превратилась Мария Табакова.

Не укрылось от взглядов и то, насколько дочь Зудиной похожа на своего покойного отца. Об этом комментаторы пишут практически под каждой публикацией, на которой изображена юная Мария.

"Глаза Олега Павловича у Маши", "Такая нежная и красивая", "Прекрасное создание и мамино счастье", – написали с теплом подписчики Марины Зудиной под публикацией с дочерью Олега Табакова.


22 мая 2023, 21:21
Марина Зудина. Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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