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Пятница 2 июня

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"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым

"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым
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Родственники и поклонники не забывают про Олега Табакова после смерти.

Знаменитый актер скончался еще в 2018 году. Для многих новость об уходе звезды театра и кино стала настоящим шоком. Но очевидно, что тяжелее всех эту утрату переносили близкие Олега Табакова: дети, внуки и жена Марина Зудина.

Пять лет прошло с тех пор, как артист покинул этот мир. К счастью, никто о нем не забывает, а родственники то и дело напоминают о нем россиянам. Став вдовой, супруга режиссера так и не обрела новую любовь. Кажется, что ее сердце до сих пор принадлежит покойному актеру. Такой вывод можно сделать из публикации Марины Зудиной в социальных сетях.

Звезда показала архивный снимок в своем профиле, на котором запечатлен счастливый момент для семейства. В кадре – еще живой Олег Табаков с наследниками Павлом и Марией на мероприятии. Эту фотографию вдова опубликовала не случайно. В День защиты детей она решила обратиться к россиянам с довольном интересным предложением.

Марина Зудина поделилась идеей о переименовании этого праздника. "И пусть вместо Всемирного дня защиты детей будет Всемирный день любви и заботы о детях!" – написала народная артистка. Она объяснила, что подрастающее поколение не придется защищать, если их будут любить и окружать заботой. Поклонники, правда, никак не отреагировали на предложение актрисы. Но зато поспешили осыпать комплиментами покойного режиссера и его наследников.

"Какие чудесные! Какие вы красивые!", – написали об Олеге Табакове и детях россияне.

2 июня 2023, 15:20
Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Появление несуразной Зудиной вызвало оторопь: Все тело в перьях

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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